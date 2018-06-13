Авария на подстанции‍ стала причиной блэкаута в Крыму

Отключение света на всей территории Крыма произошло после задымления на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из федеральных министерств.

По данным издания, перестала работать одна из трех секций подстанции, в результате чего электричество перестало поступать на линии электропередач, отходящие в сторону крымского энергомоста.

Позднее в Минэнерго рассказали, что в 15:03 на подстанции «Тамань» в результате срабатывания автоматики перестали работать два трансформатора. В ведомстве подчеркнули, что аварийный участок был выведен из работы, а на его место под напряжение поставили другой автоматический трансформатор.

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил инцидент на подстанции срабатыванием автоматической системы из-за перепадов напряжения. О скачках напряжения на «Тамани» рассказал и заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Вадим Первых.

Читайте также:

Количество авиарейсов в Крым сократилось почти на четверть



Блэкаут в Крыму случился 13 июня около 15:30 по местному времени. Изначально свет начал пропадать в различных районах Симферополя и Севастополя. Позднее весь полуостров остался без электроэнергии. Не работали аэропорты, заправки, светофоры, мобильная связь. В 17:22 электроснабжение было полностью восстановлено. Всего без света оставались почти 2,5 млн человек.

Блэкауты в курортном регионе происходят с 2015 года, когда Украина перестала поставлять туда электроэнергию. В 2016 году российские власти запустили четыре нитки энергомоста в Крым. Было начало строительство двух крупных электростанций общей мощностью 940 МВт. Первые очереди двух ТЭС предполагалось закончить в середине 2018 года.



У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.