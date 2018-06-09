Смольный попросил петербуржцев не беспокоить воронят

В Смольном попросили петербуржцев не беспокоить воронят из-за периода гнездования птиц. По словам представителей комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, родители едва оперившихся воронят могут напасть на человека.

«Оперившиеся птенцы еще не научились летать, часто выпадают из гнезда, взрослые особи беспокоятся, охраняя свое потомство, нападают на всех, кто может представлять для них потенциальную опасность. Не нужно подходить к месту падения слетка, пытаться его поймать», – сказал специалист комитета Николай Ахматович.

В случае, если на вас напала ворона, не паникуйте, так как эти действия только раззадорят птицу. Лучше отмахнуться от вороны рукой, тогда она поймет, что имеет дело с сильным противником.

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Если же во время столкновения с птицей получена рана, нужно обработать ее антисептиком. Период гнездования у ворон длится с конца апреля до середины июня. В этот период лучше обходить вороньи гнезда стороной.

Ранее в комитете предупредили о участившихся случаях выбегания лосей на дорогу. За последний месяц было зафиксировано три наезда на лосят в черте города. Большинство ДТП произошли ночью или ранним утром. В ближайшее время на КАД, Рощинском и Средневыборгском и Скандинавском шоссе должны появиться дополнительные предупреждающие знаки «Дикие животные».

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