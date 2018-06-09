  • 9 Июнь 2018
USD 09.06.2018 62.6680 +0.8555
USD ММВБ 17:19 62.5547  
EUR 09.06.2018 73.7916 +0.7230
EUR ММВБ 17:19 73.6107  
Нефть($) 09.06.2018 76.31 0.12
Нефть(p) 09.06.2018 4782.20 +72.71

Вишневский обратится в Генпрокуратуру после недопуска в Адмиралтейство

Автор:


© Фото: Instagram / @alexcomon

Темы дня

По словам парламентария, Конституция гарантирует каждому человеку доступ к культурным ценностям.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский готовит обращение в Генпрокуратуру из-за недопуска градозащитников в здание Адмиралтейства, которые приспосабливается для нужд Главного штаба ВМФ. Об этом парламентарий написал в своем Facebook.

«Мой вывод: если так себя ведут – значит, есть что скрывать. Никто не видел, что они там уже "приспособили". Готовлю обращение в Генпрокуратуру – о незаконных требованиях, которыми обуславливают допуск в здание памятника и ознакомление с ходом работ», – написал Вишневский.

Он добавил, что Конституция гарантирует доступ к культурным ценностям. Основы законодательства о культуре устанавливают приоритет прав человека в области культурной деятельности над правами государства и любых его структур. В том числе, Минобороны, ФСБ и других.

В военном ведомстве пока не спешат следовать требованиям парламентария. Вишневскому посоветовали обратиться в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, где находится проектная документация.

«Я уже обращался. Она засекречена, эта документация. И надзор за работами можно вести только тем сотрудникам КГИОП, кто имеет допуск», – возмущается Вишневский.

Читайте также:

В ВМФ ответили на претензии Вишневского о закрытости реставрации Адмиралтейства‍

Парламентарию дополнительно предложили составить список лиц для посещения. Их проверят, после чего пустят на объект. Однако и здесь есть одно «но» – доступ на отдельные этажи и корпуса возможен только при наличии «предписания» и справки о допуске к государственной тайне.

Ранее военные сообщали, что все работы по реставрации согласованы со Смольным и ведутся в строгом соответствии с проектной документацией. На данный момент им удалось отреставрировать 2 и 4 корпуса Главного Адмиралтейства, полностью восстаановить Восточную, Западную и Центральную башни Адмиралтейства, оригинальный вид фасада здания.

Восстановлены интерьеры библиотеки и кабинета последнего Морского министра Российской империи Адмирала Григоровича, отреставрированы все предметы декоративно-прикладного искусства: мебель, картины. Возобновлена полноценная работа Адмиралтейского храма святого Спиридона Тримифунтского.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    Попасть на знаменитые фестивали «Старкон» и «Stereoleto», посмотреть выставку полотен Босха и Брейгеля, не пропустить концерт Оззи Осборна – самые интересные события первого месяца лета в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.06.18
    Государство и бизнес видят потенциал в обязательной цифровой маркировке для решения проблемы нелегальной торговли
    09.06.18
    Неочевидные трудности жителей Санкт-Петербурга: вынос мусора после ремонта
    09.06.18
    Проект переустройства квартиры: что важно знать?
    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
    05.06.18
    Винтовые сваи
    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram