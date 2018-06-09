Вишневский обратится в Генпрокуратуру после недопуска в Адмиралтейство

Депутат ЗакСа Борис Вишневский готовит обращение в Генпрокуратуру из-за недопуска градозащитников в здание Адмиралтейства, которые приспосабливается для нужд Главного штаба ВМФ. Об этом парламентарий написал в своем Facebook.

«Мой вывод: если так себя ведут – значит, есть что скрывать. Никто не видел, что они там уже "приспособили". Готовлю обращение в Генпрокуратуру – о незаконных требованиях, которыми обуславливают допуск в здание памятника и ознакомление с ходом работ», – написал Вишневский.

Он добавил, что Конституция гарантирует доступ к культурным ценностям. Основы законодательства о культуре устанавливают приоритет прав человека в области культурной деятельности над правами государства и любых его структур. В том числе, Минобороны, ФСБ и других.

В военном ведомстве пока не спешат следовать требованиям парламентария. Вишневскому посоветовали обратиться в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, где находится проектная документация.

«Я уже обращался. Она засекречена, эта документация. И надзор за работами можно вести только тем сотрудникам КГИОП, кто имеет допуск», – возмущается Вишневский.

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Парламентарию дополнительно предложили составить список лиц для посещения. Их проверят, после чего пустят на объект. Однако и здесь есть одно «но» – доступ на отдельные этажи и корпуса возможен только при наличии «предписания» и справки о допуске к государственной тайне.

Ранее военные сообщали, что все работы по реставрации согласованы со Смольным и ведутся в строгом соответствии с проектной документацией. На данный момент им удалось отреставрировать 2 и 4 корпуса Главного Адмиралтейства, полностью восстаановить Восточную, Западную и Центральную башни Адмиралтейства, оригинальный вид фасада здания.

Восстановлены интерьеры библиотеки и кабинета последнего Морского министра Российской империи Адмирала Григоровича, отреставрированы все предметы декоративно-прикладного искусства: мебель, картины. Возобновлена полноценная работа Адмиралтейского храма святого Спиридона Тримифунтского.

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