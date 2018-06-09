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В Москве умер актер Игорь Охлупин

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© Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Ведущему артисту театра имени Маяковского было 79 лет.

Народный артист РСФСР Игорь Охлупин скончался на 80 году жизни в одной из московских клиник после непродолжительной болезни, сообщили в пресс-службе театра имени Маяковского. О дате и времени прощания с актером оповестят отдельно.

«Мы приносим соболезнования всем родным и близким артиста! Для всех Маяковцев это невосполнимая потеря. Светлая память талантливейшему артисту и прекрасному Человеку!», – говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в Facebook.

Охлупин родился 17 сентября 1938 года. В 1960 году его приняли в труппу театра имени Маяковского, на сцене которого артист сыграл несколько десятков ролей. Некоторые из которых вошли в историю отечественного театра, в том числе роль Митча в спектакле «Трамвай «Желание».

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Актер пробовал себя и в кино. Его можно увидеть в фильмах «Сибириада», «Алешкина любовь», «Тучи над Борском», «В трудный час» и «Обелиск». В 1988 году Охлупин получил звание народного артиста РСФСР. 

Днем ранее, 8 июня, на 56 году скончался актер Игорь Лях. В разные годы он работал в Малом театре, Центральном академическом театре Российской армии, Московском драматическом театре имени Ермоловой.  Зрителям Лях известен по роли Леньки в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», лентам «Тариф новогодний», «Святое дело», «Елки-3».

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