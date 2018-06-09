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Британские СМИ назвали Петербург лучшим городом ЧМ-2018

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© Фото: Twitter / Крыша на Крестовском

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Журналисты оценили инфраструктуру Северной столицы и стадион «Зенит-арена».

Англичане назвали Петербург лучшим городом, который будет принимать Чемпионата мира по футболу, сообщает Independent. Британское издание подчеркнуло, что город на Неве является домом для самого северного и самого впечатляющего стадиона.

В тройку городов-лидеров вошли Москва и Сочи. Замыкают список Самара и Саранск. В рейтинге учитывалась инфраструктура, уровень стадиона и удобства для болельщиков.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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Ранее в Петербурге к началу Чемпионата мира отремонтировали все дороги, по которым будут ездить клиентские группы Международной федерации футбола (ФИФА). Работы провели на Невском, Владимирском, Адмиралтейском и Коломяжском проспектах, Зеленогорском шоссе, на набережной реки Фонтанки, Дворцовом проезде, Миллионной улице и других дорогах.

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