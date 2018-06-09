В Минобороны хотят изменить правила призыва на срочную службу‍

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» и положение о призыве, сообщают «Известия». Перечень изменений планируют одобрить уже в июле.

Согласно нововведениям, появится две категории призывников. В первую войдут новобранцы в запасе без воинских званий. Это все вчерашние школьники и отчисленные студенты. Для них срок службы будут отсчитывать со дня присвоения звания.

Во вторую категорию входят призывники, не числящиеся в запасе, но имеющие воинские звания. Началом службы для них будет день приказа военкома о направлении в воинскую часть.

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Вторая категория появилась только в начале текущего года. Молодые люди призывного возраста, ранее признанные ограниченно годными и зачисленными в запас в звании «рядовой», получили возможность пройти медосвидетельствование еще раз.

Повторная медкомиссия может установить, что рядовой здоров или годен к службе с незначительными ограничениями. В таком случае его зачислят в категорию граждан, имеющих звание, но не пребывающих в запасе. Такой гражданин подлежит призыву на общих основаниях.

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