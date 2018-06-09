В Петербурге 9 июня будет прохладно и немного дождливо

В субботу, 9 июня, в Северной столице будет стоять облачная погода, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу. Воздух прогреется до +16 градусов, днем пройдут кратковременные дожди.

«Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 гр., днем +14...+16 градусов», – рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо повышаться. Восход солнца был в 03:39, закат будет в 22:16.

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