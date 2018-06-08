Картина дня: заявления Трампа, ночные автобусы и авиаудар по Сирии

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал призыв американского лидера Дональда Трампа вернуть Россию в G8. Быстрее всех в Петербурге об этом написали «Деловой Петербург» (15:55), «Санкт-Петербург.ру» (15:57), «47news» (17:25). Естественно, слова президента США попал в топ «Яндекса» и сюжеты федеральных СМИ.

Трамп перед отправлением на саммит G7 в Канаду предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку». В Кремле стараний американца не оценили. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сейчас Москва сейчас сосредоточена на других формах взаимодействия.

«Нравится ли вам это или нет, это может быть неполиткорректно, но нам нужно управлять миром. И на G7, которая была G8, они выкинули Россию. Они должны дать России (возможность, – прим. ред.) вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров», – сказал Трамп.

Второй обсуждаемой новостью, по данным «Монитора», стал режим работы петербургских ночных автобусов в праздничные дни. Среди городской прессы оперативнее всех были «Stroypuls.ru» (12:20), «Санкт-Петербург.ру» (12:40), «78.ru» (13:00).

Ночные автобусы будут курсировать в Петербурге на протяжении трех ночей подряд. Транспорт из-за продолжительных выходных в честь Дня России пустят в ночь с 9 на 10, с 10 на 11 и с 11 на 12 июня. Они будут ходить по маршрутам, которые дублируют линии метро, а во время разводки мостов – по укороченным маршрутам. Узнать подробнее о движении транспорта можно на сайте ГКУ «Организатор перевозок». Воспользоваться автобусами можно будет в период с 00:00 до 06:00. Интервал движения составит 30 минут.

Третьей темой дня, по версии «Монитора», стали обвинения правозащитников в адрес России. Они считают, что Москва виновна в гибели 44 человек. Быстрее всех информацию об этом распространили «Санкт-Петербург.ру» (15:00), «Росбалт» (15:33) и «Деловой Петербург» (16:35).

Наблюдатели из организаций «Белые каски» и Syrian Observatory for Human Rights заявили, что российские военные самолеты нанесли удар в районе населенного пункта Зардана в сирийской провинции Идлиб. По их данным, в результате нападения погибли не менее 44 человек. Правозащитники заявили, что среди жертв – 11 женщин и шестеро детей. Они отметили, что ранения получили более 60 человек. По информации «Белых касок», самолеты нанесли удар по рынку возле мечети в Зардане. В Министерство обороны России опровергли информацию об атаке.

Самыми оперативными СМИ стали «78.ru», «Невские новости» и «Аргументы и факты в Петербурге».