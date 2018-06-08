  • 9 Июнь 2018
USD 09.06.2018 62.6680 +0.8555
USD ММВБ 00:05 62.3174  
EUR 09.06.2018 73.7916 +0.7230
EUR ММВБ 00:05 73.3759  
Нефть($) 08.06.2018 76.40 1.15
Нефть(p) 08.06.2018 4787.84 +136.45

Картина дня: заявления Трампа, ночные автобусы и авиаудар по Сирии

Автор:


© Фото: Алексей Витвицкий / РИА «Новости»

Темы дня

Почему американский лидер призвал вернуть Россию в G8, сколько дней подряд будут работать ночные автобусы и какую страну обвинили в смерти 44 сирийских граждан.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал призыв американского лидера Дональда Трампа вернуть Россию в G8. Быстрее всех в Петербурге об этом написали «Деловой Петербург» (15:55), «Санкт-Петербург.ру» (15:57), «47news» (17:25). Естественно, слова президента США попал в топ «Яндекса» и сюжеты федеральных СМИ.

Трамп перед отправлением на саммит G7 в Канаду предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку». В Кремле стараний американца не оценили. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сейчас Москва сейчас сосредоточена на других формах взаимодействия.

«Нравится ли вам это или нет, это может быть неполиткорректно, но нам нужно управлять миром. И на G7, которая была G8, они выкинули Россию. Они должны дать России (возможность, – прим. ред.) вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров», – сказал Трамп.

Второй обсуждаемой новостью, по данным «Монитора», стал режим работы петербургских ночных автобусов в праздничные дни. Среди городской прессы оперативнее всех были «Stroypuls.ru» (12:20), «Санкт-Петербург.ру» (12:40), «78.ru» (13:00).

Ночные автобусы будут курсировать в Петербурге на протяжении трех ночей подряд. Транспорт из-за продолжительных выходных в честь Дня России пустят в ночь с 9 на 10, с 10 на 11 и с 11 на 12 июня.

Они будут ходить по маршрутам, которые дублируют линии метро, а во время разводки мостов – по укороченным маршрутам. Узнать подробнее о движении транспорта можно на сайте ГКУ «Организатор перевозок». Воспользоваться автобусами можно будет в период с 00:00 до 06:00. Интервал движения составит 30 минут.

Третьей темой дня, по версии «Монитора», стали обвинения правозащитников в адрес России. Они считают, что Москва виновна в гибели 44 человек. Быстрее всех информацию об этом распространили «Санкт-Петербург.ру» (15:00), «Росбалт» (15:33) и «Деловой Петербург» (16:35).

Наблюдатели из организаций «Белые каски» и Syrian Observatory for Human Rights заявили, что российские военные самолеты нанесли удар в районе населенного пункта Зардана в сирийской провинции Идлиб. По их данным, в результате нападения погибли не менее 44 человек.

Правозащитники заявили, что среди жертв – 11 женщин и шестеро детей. Они отметили, что ранения получили более 60 человек. По информации «Белых касок», самолеты нанесли удар по рынку возле мечети в Зардане. В Министерство обороны России опровергли информацию об атаке.

Самыми оперативными СМИ стали «78.ru», «Невские новости» и «Аргументы и факты в Петербурге».

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    Попасть на знаменитые фестивали «Старкон» и «Stereoleto», посмотреть выставку полотен Босха и Брейгеля, не пропустить концерт Оззи Осборна – самые интересные события первого месяца лета в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
    05.06.18
    Винтовые сваи
    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram