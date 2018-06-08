«Нафтогаз» пообещал выплатить сотрудникам 46,3 млн долларов после победы над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Это составляет 1% от суммы, которую суд постановил взыскать с российской корпорации. Деньги должны распределить между 41 сотрудником, среди них будут не только топ-менеджеры.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман направил в наблюдательный совет «Нафтогаза» официальное письмо по поводу премии. По его мнению, политика высоких вознаграждений несвоевременна.

«"Нафтогаз" и его менеджмент одержали серьезную победу в интересах Украины... Именно за это определил такое вознаграждение наблюдательный совет. Хотя я подчеркиваю, что это перегиб», – сказал Гройсман, добавив, что решение о начислении премии останется за наблюдательным советом нефтегазовой компании.

Читайте также:

«Газпром» построит под Петербургом газохимический комплекс за 20 млрд долларов



Ранее, 5 июня, суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Сейчас судебные исполнители пытаются заморозить активы российского концерна в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. В российской корпорации заявили, что решения суда создали дисбаланс в пользу Киева.