В Смольном предупредили о выбегающих на дорогу лосях

Лоси начали выбегать на дороги Петербурга и Ленобласти, сообщили в Смольном. В комитете по природопользованию объяснили сезон повышенной активности животных тем, что в конце мая-начале июня лосихи производят на свет новое потомство, а своих подросших годовалых детей изгоняют за несколько дней до родов.

По последним данным, за последний месяц было зафиксировано три наезда на лосят в черте города. Большинство ДТП произошли ночью или ранним утром. В ближайшее время на КАД, Рощинском и Средневыборгском и Скандинавском шоссе должны появиться дополнительные предупреждающие знаки «Дикие животные». На ЗСД подобный знак уже установили.

«Даже годовалый лось — это мощное животное, которое весит около 100 кг и достигает высоты в холке до 1,5 м. Водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге. Если они заметили лося, то лучше остановиться или на низкой скорости покинуть данное место», – сказал представитель комитета Николай Ахматович.

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Гон молодых лосей продлится до конца июня. По данным государственного охотничьего реестра сегодня в Ленобласти их более 17 тыс., из года в год популяция сохатых увеличивается.

Ранее, в мае этого года, жители поселка Будогощь в Киришском районе Ленобласти спасли лосенка, которому было всего три дня. Сейчас за ним ухаживают в карантинном центре диких животных «Велес». Малыша назвали Светозар. Сотрудники центра предполагают, что мама лосенка погибла во время схватки с хищниками, пришедшими на запах крови.

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