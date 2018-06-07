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Автобусы из Пулково будут ходить до площади Восстания на время ЧМ-2018

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© Фото: Пресс-служба «Пассажиравтотранса»

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Маршрут №13Э будет делать остановки у станций метро «Московская» и «Парк Победы».

На время Чемпионата мира по футболу с 13 июня до 16 июля маршрут автобуса «13Э», следовавший из Пулково к станции метро «Московская», будет ходить до площади Восстания. Помимо остановки на бывшей конечной, транспорт будет останавливаться у станции метро «Парк Победы».

На линии с интервалом 15-25 минут будут курсировать семь автобусов. Оплатить проезд можно наличными, банковской картой или электронным кошельком. В дни футбольных матчей маршрут будет недоступен. В эти дни для туристов в круглосуточном режиме будут курсировать шаттлы маршрута S1. По паспорту болельщика до Московского вокзала можно будет проехать бесплатно.

Ранее сообщалось, что станция метро «Новокрестовская» примет 30% болельщиков в дни ЧМ-2018. Во время мундиаля станция будет работать в обычном режиме, никаких ограничений для пассажиров не предполагается.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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