Близким погибших в «Зимней вишне» выплатили по 5 млн рублей

Близким всех жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» выплатили максимальные компенсации – по 5 млн рублей, сообщают «Известия». Выплаты пострадавшим еще продолжаются.

«На 6 июня 2018 года завершены выплаты членам семей погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», продолжаются выплаты пострадавшим», – рассказали в администрации Кемеровской области.

За каждого погибшего было перечислено по 1 млн рублей из резервного фонда правительства России, еще столько же – из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области, по 3 млн рублей выплатил собственник торгового центра Денис Штенгелов.

Пострадавшим в пожаре, получившим тяжкий или средний вред здоровью, положено 800 тыс. рублей компенсации на человека, получившим легкий вред – 400 тыс. рублей. Как сообщили в администрации, на 6 июня деньги получил 51 пострадавший. Общая сумма выплат сейчас составляет 321,2 млн рублей.

Адвокат родственников жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Дмитрий Малинин подтвердил поступление выплат своим клиентам. 5 млн рублей за каждого погибшего – это максимальные компенсации в российской истории. До сих пор близким погибших выделяли не более 3,2 млн рублей.

Во вторник, 5 июня, совет народных депутатов Кемеровской области принял два закона о мерах социальной поддержки пострадавших из-за пожара в «Зимней вишне». Тем, кто является родителями, вдовами (вдовцами), детьми погибших в результате трагедии, теперь положена социальная выплата на приобретение или строительство жилья.

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Ее размер будут определять индивидуально с учетом стоимости и нормативов жилплощади на человека. На поддержку из областного бюджета смогут рассчитывать студенты, учащиеся на платной основе, у которых в пожаре погибли близкие. Ранее на счет администрации Кузбасса пришло более 190 млн рублей благотворительных пожертвований.

Более 130 млн рублей на помощь жертвам трагедии в Кемерово собрал Красный Крест. Согласно принятой организацией благотворительной программе, 126 млн рублей будет направлено на адресную помощь членам семей погибших и пострадавшим: медицинскую реабилитацию и путевки в летние лагеря для детей. Еще 4 млн рублей пошло на оплату психосоциальной поддержки.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился 25 марта. В результате инцидента погибли 60 человек. Причиной возгорания, по версии МЧС, стало короткое замыкание в светильнике.

Спонсоры и соучредители торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

Ранее суд арестовал владельца «Зимней вишни» Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

После трагедии масштабной проверке подверглись все торговые центры страны. Треть из них закрыли из-за многочисленных нарушений. Через два месяца после трагедии премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил новый состав правительства России, он предложил назначить на должность главы МЧС Евгения Зиничева. До него министерством с 2012 года руководил Владимир Пучков.