В Петербурге появится новый хлебопекарный завод

Росинжиниринг планирует запустить в особой экономической зоне «Новоорловская» хлебопекарный завод. В проект вложили около 600 млн рублей. Средство должны вернуться в течение пяти лет.

На заводе будут выпускать хлебопекарные и кондитерские смеси, закваску, запарку, опару и другие продукты брожения. Готовая мощность завода будет составлять примерно 20 тыс. смесей в упаковках уже готовых для продажи. Планируется, что в год площадка будет выдавать до 11 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что в Петербурге до 2022 года появится аэроэкспресс. Поезд соединит Пулково и Витебским вокзалом, время в пути будет занимать 26 минут. Стоимость строительства оценивается почти в 19 млрд рублей. Десять млрд предусмотрены из бюджетных денег, остальные финансы будут привлекаться за счет инвестиций.