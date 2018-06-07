  • 7 Июнь 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 13:19 61.8981  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 13:19 73.1468  
Нефть($) 07.06.2018 75.65 0.16
Нефть(p) 07.06.2018 4744.37 -26.69

Умерла режиссер Кира Муратова

Автор:


© Фото: Валерий Матицын / ТАСС

Темы дня

Последней работой Муратовой стала лента «Вечное возвращение», вышедшая в 2012 году.

Украинский режиссер и сценарист Кира Муратова умерла на 84-м году жизни. Об этом в своем Facebook сообщил продюсер Юрий Минзянов. Причины смерти женщины пока не раскрываются.

«Искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Киры Муратовой. Очень талантливый режиссер, человек-эпоха. Ее взгляду на этот мир аплодировали самые жесткие критики. Ее талант отмечали на самых престижных кинофестивалях. Жить в одно время с ней было большой честью», – написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Муратова родилась в 1934 году в румынском городе Сороки. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа. В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии, затем работала на «Ленфильме».

Читайте также:

В США скончался писатель Филип Рот

На счету Муратовой два десятка фильмов, у нее снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова. В 1990 году картина «Астенический синдром» была удостоена специального приза жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля.

Последней работой Муратовой стала лента «Вечное возвращение», вышедшая в 2012 году. В возрасте 80 лет режиссер заявила о завершении карьеры.

Ранее, 3 июня, на 79 году жизни скончался актер Большого драматического театра им. Товстоногова Леонид Неведомский. Он запомнился зрителям по ролям в сериалах «Убойная сила» и«Улицы разбитых фонарей», фильмах «Возвращение Будулая», «Шизофрения», «Пламя», «Строговы», «Ижорский батальон», «Цыган».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Пушкинский день России – 2018: афиша событий в Петербурге

    В среду, 6 июня, исполнится 219 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как отметят праздник в Северной столице.

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
    05.06.18
    Винтовые сваи
    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram