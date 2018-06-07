Умерла режиссер Кира Муратова

Украинский режиссер и сценарист Кира Муратова умерла на 84-м году жизни. Об этом в своем Facebook сообщил продюсер Юрий Минзянов. Причины смерти женщины пока не раскрываются.

«Искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Киры Муратовой. Очень талантливый режиссер, человек-эпоха. Ее взгляду на этот мир аплодировали самые жесткие критики. Ее талант отмечали на самых престижных кинофестивалях. Жить в одно время с ней было большой честью», – написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Муратова родилась в 1934 году в румынском городе Сороки. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа. В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии, затем работала на «Ленфильме».

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На счету Муратовой два десятка фильмов, у нее снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова. В 1990 году картина «Астенический синдром» была удостоена специального приза жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля.

Последней работой Муратовой стала лента «Вечное возвращение», вышедшая в 2012 году. В возрасте 80 лет режиссер заявила о завершении карьеры.



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