В Таврическом саду все лето будут учить шотландским танцам

В Таврическом саду все лето будут совершенно бесплатно учить шотландским и кельтским танцам. Занятия будут проходить на открытом воздухе каждый вторник с 19:30 до 21:30. При дождливой погоде возможен перенос танцев на следующий день.

Мероприятия будут проходить на площадке за «Ленинград-центром». В самом начале лета преподаватели будут делать акцент на начинающих танцорах без опыта. Любой, кто захочет научиться танцу, но еще стесняется, может поступить следующим образом – устроиться на траве, послушать музыку и подглядеть за опытными танцорами.

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Ранее собщалось, что в Петербурге откроют детский театр балета на базе Академии танца Бориса Эйфмана. По словам прославленного балетмейстера, строительство объекта на Введенской улице должно завершиться к концу года. Театр будет рассчитан на 500 мест, а его сцена не будет уступать Александринке.