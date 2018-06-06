В «ИКЕА» начали делать скидки за старое постельное белье

Во всех российских «ИКЕА» теперь можно обменять старое постельное белье на приличные скидки. Так за комплект белья в любом состоянии покупателю положена 15% скидка на новый комплект из ассортимента магазина.

Принесенные вещи, находящиеся в плохом состоянии, компания будет отправлять на переработку. Белье в хорошем состояниии очистят и отдадут нуждающимся. Таким образом шведская компания намерена продолжить свою работу над сохранением природных ресурсов.

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Ранее приграничные магазины Финляндии начали организовывать для петербуржцев бесплатные автобусы. Трансфер действует туда и обратно до конкретного супермаркета.

Главное условие бесплатного путешествия следующее: за два-четыре часа шопинга нужно приобрести товары на сумму не менее 50 евро. Если покупки будут меньше необходимой суммы, то турист должен будет компенсировать расходы на транспорт.