В петербургском метро раскрыли тайну больших зеркал на станциях

Машинисты рассказали для чего нужны им большие зеркала на станциях метро, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург». Как оказалось, они выступают в качестве дополнения к видеокамерам с мониторами. Все эти приборы позволяют оценивать количество людей на платформе перед отправлением поезда.

«Да, с одной стороны, в цифровую эпоху зеркало может показаться решением архаичным, но с другой – зачем отказываться от дополнительного обзора?» – подчеркивают машинисты.

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На закрытых станциях метро для обзора применяют инфракрасный луч, который сканирует просвет между дверями станции и дверями вагонов. Если в его поле попадает посторонний предмет, то он подает сигнал машинисту, запрещающий движение.

Ранее депутаты ЗакСа предложили губернатору Петербурга Георгию Полтавченко отложить строительство станции метро «Кудрово» и перенаправить деньги на возведение Красносельско-Калининской линии, которая должна разгрузить сложную транспортную ситуацию на юго-западе Северной столицы.