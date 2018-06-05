Российские банки обяжут передавать информацию о снятии наличных с иностранных карт

Банки обяжут передавать информацию о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания», сообщают «Известия». Список государств предстоит подготовить Росфинмониторингу.

Подобные нормы предусмотрены проектом поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ уже согласован с Центробанком и силовыми ведомствами, его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

На данный момент банки обязаны сообщать службам об операции на сумму свыше 600 тыс. рублей и сделках с недвижимостью более 3 млн рублей. Теперь же обязанности кредитных учреждений будут расширены.

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Банки, в банкоматах или отделениях которых снимаются деньги с иностранной карты, будут обязаны в трехдневный срок уведомить об этом Росфинмониторинг. В частности, указать сумму, дату и место совершения операции, номер платежной карты, информацию о владельце карты, полученную от иностранного банка, наименование иностранной кредитной организации.

Благодаря этому можно будет выявлять схемы финансирования террористов и экстремистов, решать другие задачи по обеспечению безопасности России. По мнению экспертов издания, в список Росфинмониторинга попадут в первую очередь страны, где террористические организации наиболее активны.

Закон должен вступить в силу через полгода после принятия.

