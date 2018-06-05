Метро «Новокрестовская» примет 30% болельщиков в дни ЧМ-2018

Станция метро «Новокрестовская» примет 30% болельщиков в дни Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба городской подземки со ссылкой на слова заместителя начальника метро Игоря Выборнова.

«По транспортному плану станция «Новокрестовская» должна принять до 30% болельщиков со стадиона. То есть, это будет основной объект инфраструктуры, который будет обеспечивать перевозку болельщиков», – подчеркнул Выборнов.

Он добавил, что во время ЧМ-2018 станция метро будет работать в обычном режиме, никаких ограничений для пассажиров не предполагается. В дни матчей в Петербурге «Новокрестовская» будет работать чуть дольше – до 02:00. Во время проведения полуфинальной игры двери станции будут открыты до 03:00.

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Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявлял, что в дни Чемпионата мира станция «Новокрестовская» будет доступна исключительно для болельщиков.

Официальное открытие станций «Беговая» и «Новокрестовская» состоялось 26 мая. В торжественной церемонии участвовали Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение.



В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой». После временного открытия станции пассажиры пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы.

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Позже на продолжение Невско-Василеостровской линии пробрались диггеры. По их словам, строители вылизали лишь парадную часть станций, а все технические и тоннельные сооружения доделывают до сих пор, прямо с пассажирами.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара). В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.