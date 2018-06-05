Суд арестовал активы Газпрома в Голландии

Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, сообщили в пресс-службе украинской компании. Сейчас судебные исполнители пытаются заморозить активы российского концерна в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

«Голландский суд удовлетворил ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест», – подчеркнули в «Нафтогазе».

В компании добавили, что применят все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения арбитража и получить от «Газпрома» нужную сумму.

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В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинским коллегам около 2,6 млрд долларов компенсации.

В российской корпорации заявили, что решения суда создали дисбаланс в пользу Киева. В марте «Газпром» обжаловал вердикт арбитража и уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов.