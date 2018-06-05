В Петербурге 5 июня будет дождливо и холодно

Во вторник, 5 июня, в Северной столице будет стоять облачная погода, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу. Воздух прогреется до +13 градусов, практически весь день будут идти кратковременные дожди.

«Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 гр., днем +11...+13 гр. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем – повышаться», – рассказали в ведомстве. Восход солнца был в 03:43, закат будет в 22:11.

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