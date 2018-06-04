Картина дня: смерть Леонида Неведомского, угрозы Эстонии и закон о контрсанкциях

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала смерть народного артиста России Леонида Неведомского. Быстрее всех в Петербурге об этом написали «MR7» (13:10), «Деловой Петербург» (13:20), «Невские новости» (13:35).

Актер Большого драматического театра им. Товстоногова Леонид Неведомский скончался на 79 году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе БДТ. Коллектив театра выразил искренние соболезнования родным и близким актера, его друзьям и коллегам. О церемонии прощания с Неведомским сообщат дополнительно.

За 51 год работы в театре Неведомский исполнил более 40 ролей. В кино артист запомнился по ролям сериалах «Убойная сила» и«Улицы разбитых фонарей», фильмах «Возвращение Будулая», «Шизофрения», «Пламя», «Строговы», «Ижорский батальон», «Цыган».

Второй обсуждаемой новостью, по данным «Монитора», стали угрозы экс-президента Эстонии, который пообещал отнять Петербург в случае военного вторжения со стороны Москвы. Среди городской прессы оперативнее всех событие осветили «Regnum»(14:40), «Gazeta.spb.ru» (14:45), «Аргументы и факты в Петербурге» (15:20).

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Россия лишится Петербурга и других крупных городов, если решится на военное вторжение.

«Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят», – сказал Ильвес.

Он добавил, что на данный момент военной опасности нет, так как государство состоит в НАТО. Однако есть другая проблема, которая длится уже 27 лет. По мнению политика, Москва постоянно «дискредитирует» Таллин.

Третьей темой дня, по версии «Монитора», стал подписанный Путиным закон о контрсанкциях. Быстрее всех информацию до читателей донесли «ЗакС» (15:05), «MR7» (15:15), «Деловой Петербург» (15:15).

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответных действиях на «недружественные действия» США и других стран. Теперь глава государства и правительство могут запрещать или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами и организациями, которые прямо или косвенно находятся под их юрисдикцией. Закон позволяет запретить зарубежным компаниям участвовать в госзакупках и приватизации государственного имущества, проводить от имени России приватизационные сделки. Позволяет запрещать ввоз лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции из зарубежных стран.

Самыми оперативными СМИ стали «78.ru», «Невские новости» и «Аргументы и факты в Петербурге».