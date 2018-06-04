Генпрокуратура проверит ЗСД

Генпрокуратура проверит законность заключения Смольным соглашения о ЗСД, сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия». С соответствующей просьбой в ведомство обратился лидер партии Сергей Миронов.



«Ваше обращение относительно законности заключения между Петербургом, ОАО «Западный скоростной диаметр» и ООО «Магистраль Северной столицы» соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги ЗСД от 20.12.2015 принято к производству, организована проверка», – ответили Миронову в Генпрокуратуре.

По мнению справедливороссов, по закону договор о строительстве ЗСД должны были оформлять как концессионное соглашение, а не как соглашение о государственно-частном партнерстве, так как в первом случае сделка регулируется федеральным законодательством, а во втором – может быть оформлена по правилам, установленным регионом.

Другой претензией к соглашению является так называемая «компенсация недополученной прибыли». В документе имеется пункт, согласно которому город обязан выплатить из бюджета компенсацию концессионеру, если его годовой доход составит меньше указанного в договоре. Условия, заложенные в этом пункте, называют «заведомо невыгодными для города».

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В 2016 году платеж по компенсации затрат составил порядка 4,5 млрд. рублей. Помимо этих средств, в 2016 году ОАО «ЗСД» получило из городского бюджета инвестицию размером в 2,24 млрд. рублей на ЗСД.

Между тем, федеральное законодательство предусматривает дополнительное финансирование частного партнера только в том случае, если после заключения соглашения в законодательство вносятся изменения, ухудшающие положение партнера.

Ранее депутаты ЗакСа неоднократно запрашивали копию соглашения по ЗСД, однако Смольный всякий раз отказывался предоставить документ.