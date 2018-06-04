  • 5 Июнь 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 23:19 62.0534  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 23:19 72.5718  
Нефть($) 04.06.2018 75.33 1.71
Нефть(p) 04.06.2018 4724.31 +71.44

Генпрокуратура проверит ЗСД

Автор:


© Фото: Wikipedia / A.Savin

Темы дня

Представители партии «Справедливая Россия» считают, что договор о строительстве магистрали должен был быть оформлен как концессионное соглашение.

Генпрокуратура проверит законность заключения Смольным соглашения о ЗСД, сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия». С соответствующей просьбой в ведомство обратился лидер партии Сергей Миронов.

«Ваше обращение относительно законности заключения между Петербургом, ОАО «Западный скоростной диаметр» и ООО «Магистраль Северной столицы» соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги ЗСД от 20.12.2015 принято к производству, организована проверка», – ответили Миронову в Генпрокуратуре.

По мнению справедливороссов, по закону договор о строительстве ЗСД должны были оформлять как концессионное соглашение, а не как соглашение о государственно-частном партнерстве, так как в первом случае сделка регулируется федеральным законодательством, а во втором – может быть оформлена по правилам, установленным регионом.

Другой претензией к соглашению является так называемая «компенсация недополученной прибыли». В документе имеется пункт, согласно которому город обязан выплатить из бюджета компенсацию концессионеру, если его годовой доход составит меньше указанного в договоре. Условия, заложенные в этом пункте, называют «заведомо невыгодными для города».

Читайте также:

Горсуд: «Магистраль северной столицы» виновата в шуме от ЗСД на Канонерском острове

В 2016 году платеж по компенсации затрат составил порядка 4,5 млрд. рублей. Помимо этих средств, в 2016 году ОАО «ЗСД» получило из городского бюджета инвестицию размером в 2,24 млрд. рублей на ЗСД.

Между тем, федеральное законодательство предусматривает дополнительное финансирование частного партнера только в том случае, если после заключения соглашения в законодательство вносятся изменения, ухудшающие положение партнера.

Ранее депутаты ЗакСа неоднократно запрашивали копию соглашения по ЗСД, однако Смольный всякий раз отказывался предоставить документ.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Пушкинский день России – 2018: афиша событий в Петербурге

    В среду, 6 июня, исполнится 219 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как отметят праздник в Северной столице.

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
    23.05.18
    МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram