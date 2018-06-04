Путин уволил начальника кемеровского МЧС Александра Мамонтова

Президент России Владимир Путин уволил главу МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который стал фигурантом дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба Кремля.

В конце мая Мамонтова и начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС по Кемеровской области Григория Терентьева арестовали до 25 июля. Им предъявили обвинения по статьям «халатность» и «растрата».

По версии следствия, оба фигуранта дела не запланировали и не провели проверку пожарной безопасноти в торговом центре «Зимняя вишня». Мамонтова дополнительно обвиняют в том, что с 2015 по 2018 года он растратил в пользу 1,8 млн рублей, принадлежащих региональному управлению МЧС.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился 25 марта. В результате инцидента60 человек. Причиной возгорания, по версии МЧС, стало короткое замыкание в светильнике.