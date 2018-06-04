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Путин уволил начальника кемеровского МЧС Александра Мамонтова

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© Фото: Пресс-служба Кремля

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В конце мая Мамонтова арестовали до 25 июля, ему предъявили обвинения по статьям «халатность» и «растрата».

Президент России Владимир Путин уволил главу МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который стал фигурантом дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба Кремля.

В конце мая Мамонтова и начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС по Кемеровской области Григория Терентьева арестовали до 25 июля. Им предъявили обвинения по статьям «халатность» и «растрата».

По версии следствия, оба фигуранта дела не запланировали и не провели проверку пожарной безопасноти в торговом центре «Зимняя вишня». Мамонтова дополнительно обвиняют в том, что с 2015 по 2018 года он растратил в пользу 1,8 млн рублей, принадлежащих региональному управлению МЧС.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился 25 марта. В результате инцидента погибли 60 человек. Причиной возгорания, по версии МЧС, стало короткое замыкание в светильнике.

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Спонсоры и соучредители торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

Ранее суд арестовал владельца «Зимней вишни» Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

После трагедии масштабной проверке подверглись все торговые центры страны. Треть из них закрыли из-за многочисленных нарушений. Через два месяца после трагедии премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил новый состав правительства России, он предложил назначить на должность главы МЧС Евгения Зиничева. До него министерством с 2012 года руководил Владимир Пучков.

 

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