Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Сущенко к 12 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Обвинение требовало приговорить корреспондента агентства «Укринформ» в Париже к 14 годам лишения свободы.

Защита Сущенко настаивала на том, что журналист стал жертвой провокации. В ближайшее время приговор будет обжалован. Адвокат украинца Марк Фейгин, у которого несколько месяцев назад отобрали лицензию, заявил, что Сущенко могут обменять на главного редактора РИА «Новости» – Украина Кирилла Вышинского, которого Киев обвиняет в государственной измене.

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Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. ФСБ считает, что журналист – кадровый служащий главного управления разведки Минобороны Украины. Он собирал секретные сведения о деятельности Росгвардии и Вооруженных сил. В свою очередь Киев заявил, что Сущенко – корреспондент агентства «Укринформ» в Париже, никак не связанный с разведкой.

За последние годы российские правоохранители неоднократно заводили дела о шпионаже в пользу Украины. Так в октябре 2015 года экс-директора украинского оборонного завода «Знамя» Юрия Солошенко приговорили в России к шести годам колонии строгого режима. В июне 2016 его помиловали и обменяли на фигурантов дела о сепаратизме в Одесской области.