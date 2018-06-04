Госстройнадзор пообещал лишить застройщиков разрешений, выписанных «впрок»‍

Глава петербургского Госстройнадзора Евгений Ким пригрозил застройщикам, которые, ввиду серьезных изменений в законе о долевом строительстве, получили в 2018 году разрешения «впрок», чтобы оттянуть вступление в силу новых нормативов, сообщает «Фонтанка.ру».

«На данный момент на строительство жилья в Северной столице выдано порядка 400 разрешений, а всего действует порядка 1200 подобных документов. При этом реально строятся около 900 объектов. Если те, кто получал «впрок», взяли ношу не по силам и не начнут стройку вовремя, разрешения будут отзываться», – сказал Ким.

Он добавил, что сейчас ведомство перестраивает свою работу. В частности, недавно Госстройнадзор ввел в практику запрет на ввод домов в эксплуатацию без благоустройства. По этому вопросу предостережения разослали 89 застройщикам. Ким подчеркнул, что сейчас деятельность его ведомства направлена не столько на наказания, сколько на профилактику нарушений.

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Особое внимание Госстройнадзор уделяет расхождению между проектом дома и тому, что получается на самом деле. Масштабные проверки начались после скандала с домом 7Б на Лодейнопольской улице. Затем ведомство нашло еще 18 подобных домов, где наблюдаются серьезные расхождения.

Отдельным вопросом для ведомства являются долгострои с выданными разрешениями. В городе около таких 30 участков, где стройка даже не начиналась в течение 10 и более лет, и еще порядка 110, где она остановилась на нулевом цикле. По словам Кима, если данные застройщики продолжат работу, не продлив разрешений, дома попадут в списки самостроев.