В Петербурге предложили штрафовать руферов до 30 тысяч рублей

В петербургском парламенте предложили ужесточить штрафы для руферов до 30 тыс. рублей. С соответствующей инициативой выступил депутат ЗакСа Денис Четырбок. По его мнению, текущая версия закона слишком лояльна для тех, кто любит лазить по крышам.

«За проникновение на охраняемые объекты, стратегически важные, есть штраф тысяча рублей. Но это ограниченное количество мест. Поэтому готовится законодательная инициатива на федеральном уровне. Мы будем предлагать штраф пять тысяч рублей, но есть возможность его сделать больше», – сказал Четырбок.

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Депутат добавил, что только серьезное наказание рублем может охладить желание молодых людей куда-нибудь забраться. Необходимые поправки в КоАП РФ парламентарии планируют разработать уже летом этого года. После этого их отправят на рассмотрение в Совет законодателей Госдумы.

Причиной для внесения поправок стали многочисленные несчастные случаи, связанные с падением с высоты. Так в мае этого года с Ростральной колонны упал молодой человек, а в День Победы девушка получила травму, пытаясь забраться повыше, чтобы посмотреть салют.