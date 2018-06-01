Жалобы родителей на детские лагеря начнут размещать в интернете‍

Отзывы родителей об отдыхе ребенка в детском лагере будут публиковаться на официальных сайтах органах государственной власти. Соответствующий законопроект предложил депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок.

«Сейчас у нас есть много сайтов, на которых мы можем перед своим отпуском ознакомиться с отзывами о конкретной гостинице, обо всех плюсах и минусах ее работы. Такие же возможности должны быть и в случае с детскими лагерями: у родителей должна быть полная информация о заведении, в которое они отправляют своего ребенка», – сказал Четырбок.

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Автор законопроекта подчеркнул, что эта норма повысит качество обслуживания в детских лагерях. На рассмотрение жалоб и обращений родителей будет отводиться не более двадцати дней. Если лагерь получит много негативных отзывов, то чиновники должны будут оперативно устранить возникшие проблемы.

Ранее Четырбок предложил создать в Северной столице реестр детских лагерей. Его будут размещать на официальном сайте Смольного. По словам парламентария, каждый родитель сможет открыть достоверный источник информации и определиться, в какой лагерь лучше отправить свое чадо, поход по какому маршруту будет для него более интересным и безопасным.