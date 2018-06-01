Трассу «Кола» реконструируют за 12 млрд рублей

Федеральную трассу «Кола», соединяющую Петербург с Петрозаводском и Мурманском, расширят с двух до четырех полос. Реконструкция ждет 16,5 км дороги с 51 по 68 км.

Как следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок, стоимость работ оценивается в 12,041 млрд рублей. Все работы должны быть выполнены до декабря 2021 года.

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Победителя конкурса объявят уже 25 июня. Подрядчику, помимо расширения дороги, предстоит организовать освещение и построить подземные переходы в районе остановок общественного транспорта.

Ранее депутаты петербургского ЗакСа предложили расширить до четырех полос проспект Энергетиков на участке у железнодорожного переезда между Якорной и Магнитогорской улицами. В часы пик на проблемном однополосном участке образуются большие пробки, в которых жители района проводят до 40 минут в день.