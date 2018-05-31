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Шарообразные бутылки «Святого источника» оказались огнеопасными

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© Фото: «Фонтанка.ру»

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Компания выпустила минеральную воду в новой упаковке к Чемпионату мира по футболу.

В четверг, 31 мая, петербуржцы пожаловались на новые бутылки с водой от «Святого источника» в форме футбольного мяча, сообщает «Фонтанка.ру». Сосуды появились на городских прилавках в преддверии Чемпионата мира по футболу и чуть не привели к пожару.

Один из покупателей принес бутылку в офис и оставил ее на солнце. Через некоторое время запахло паленым ламинатом. Эксперты-физики отмечают, что выбранная производителем форма наиболее огнеопасна, так как представляет собой идеальную линзу.

«Конечно, форма влияет. Вы лупу-то держали в руке в детстве? Сферическая линза идеальна. А обычная бутылка – это половинка от нее, цилиндрическая линза», – цитирует издание преподавателя кафедры общей физики СПбГУ Виктора Карасева.

Интересно, что при обилии параметров форма пластиковой бутылки никак не регламентируется государством. По словам представителя компании-производителя пластиковой тары «ПЭТ-Индустрия СПб» Льва Касимова регламентируется только материал бутыли. 

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«Форма может быть самой разной. Просто шарообразные бутылки редко встречаются, так как они неудобны при транспортировке, занимают очень много места», – сказал Касимов.

В компании IDS Borjomi, владеющей брендом «Святой источник», рассказали, что их продукт, выпущенный в форме шара, соответствует всем принятым международным и отечественным нормам и стандартам.

«На каждой этикетке мы указываем: «Хранить в сухом затемненном проветриваемом помещении при температуре от +2 до +25 градусов Цельсия»», – подчеркнула PR-менеджер компании Наталья Заславская.

Однако полное соответствие требованиям не помогло «Святому источнику». Через некоторое время ретейлер «Ашан» приостановил продажи питьевой воды в шарообразных бутылках, узнав о огнеопасной форме продукта.

Ретейлер «Ашан» приостановил продажи бутылок питьевой воды «Святой источник» в шарообразных бутылках, сообщила РБК представитель компании. Причиной этого стали сообщения о том, что такая бутылка на солнце может сконцентрировать солнечные лучи и привести к возгоранию окружающих предметов.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/31/05/2018/5b103c229a7947878bd30c1b

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