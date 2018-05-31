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Картина дня: поваленные деревья, мойка остановок и возможное возвращение Аршавина

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© Фото: Пресс-служба ФК «Кайрат»

Темы дня

Сколько деревьев повалил ночной ветер, чем будут отмывать остановки и когда легенда «Зенита» вернется домой.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал сильный ветер, поваливший в ночь 31 мая 14 деревьев. Быстрее всех в Петербурге об этом написали «Невские новости» (17:25), «Регнум» (17:30), «Аргументы и факты в Петербурге» (17:35).

Наиболее серьезно от ветра пострадал Выборгский район, где упали четыре дерева. Остальные 10 случаев были зафиксированы в Адмиралтейском, Красногвардейском, Московском и Приморском районах.

Большинство «пострадавших» – старовозрастные тополя. Сегодня ночью на Октябрьской набережной стихия повалила тополь диаметром около 100 см. Убрать дерево садовникам помогали сотрудники МЧС.

Второй обсуждаемой новостью, по данным «Монитора», стала предстоящая мойка петербургских остановок шампунем. Среди городской прессы оперативнее всех событие осветили «Стройпульс»(15:20), АБН (15:40), «78.ru» (16:25).

За неделю дорожникам предстоит еще раз вымыть шампунем более 1,3 тыс. остановок общественного транспорта перед началом Чемпионата мира по футболу и высоким туристическим сезоном.

В последний раз остановки мыли в апреле, однако перед стартом мундиаля было решено еще раз провести генеральную уборку. Павильоны будут мыть экологически безопасными средствами, не вредящими природе. Помимо прочего, на остановках заменят стекла и нанесут на них антивандальное покрытие.

Третьей темой дня, по версии «Монитора», стало возможное возвращение Андрея Аршавина в «Зенит». Быстрее всех информацию до читателей донесли «Gazeta.Spb» (14:45), «78.ru» (13:17), «Невские новости» (13:20).

Андрей Аршавин может вернуться в «Зенит» в качестве советника президента клуба. На данный момент футболист еще не завершил официальную карьеру. Он выступает за алма-атинский «Кайрат» с ноября 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл 12 матчей и забил 5 мячей.

Ранее клуб с берегов Невы объявил о назначении Сергея Семака главным тренером команды. Российский специалист подписал контракт с сине-бело-голубыми на два года с возможностью продления еще на год.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Санкт-Петербург.ру».

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