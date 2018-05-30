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Депутаты ЗакСа предложили расширить проспект Энергетиков

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© Фото: Wikipedia / Vityavo

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Речь идет об участке у железнодорожного переезда между Магнитогорской и Якорной улицами.

Проспект Энергетиков на участке у железнодорожного переезда могут расширить до четырех полос. В ЗакСе поддержали соответствующий депутатский запрос заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» Надежды Тихоновой губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.

На участке между Якорной и Магнитогорской улицами проспект Энергетиков сужается до одной полосы. Из-за этого в час пик образуется большая пробка, в которой жители района проводят до 40 минут в день.

Парламентарии просят губернатора рассмотреть возможность демонтажа неиспользуемых железнодорожных путей и начать работы не дожидаясь наступления 2025 года. В тексте запроса говорится о том, что планы по реконструкции участка проспекта Энергетиков появились еще в 1980-х годах.

В конце 80-х городские власти приняли решение расселить ближайшие дома на Магнитогорской улице, чтобы обеспечить возможность расширения дороги. В 1999 году решение о расселении домов было отменено, но заселять здания снова уже не стали.

Ранее Тихонова обращалась по этому вопросу к вице-губернатору Игорю Албину. Депутат фракции «Справедливая Россия» интересовалась, планирует ли правительство вернуться к проекту расширения проспекта Энергетиков и какие действия необходимо предпринять, чтобы начать подготовку проекта.

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Чиновник в своем ответе сообщил, что в настоящий момент государственная программа «Развитие транспортной сети Петербурга» ориентирована на завершение строительства ранее начатых объектов и объектов, запланированных к проведению Чемпионата мира по футболу.

Он добавил, что в генеральном плане на указанном участке предполагается строительство путепровода и двухуровневой развязки. Однако реализация этого проекта намечена лишь на 2020-2025 годы.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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