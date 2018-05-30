Уильяма Браудера задержали в Испании по запросу России

Основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, заочно осужденного в России, задержали в Мадриде. Об этом знаменитый финансист и инвестор написал в своем Twitter. По словам Браудера, испанская полиция задержала его по запросу России в Интерпол. Сейчас его везут в участок.

В нашей стране в отношении Браудера возбуждены два уголовных дела. В конце декабря 2017 года Тверской суд Москвы приговорил британского финансиста к девяти годам колонии. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей.

Тот же суд в 2013 году заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за налоговые махинации. Суд счел его и аудтора фонда Сергея Магнитского виновными в уклонении от уплаты налогов на сумму 522 млн рублей.

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Осенью 2017 года генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал, что дважды направлял генпрокурору США письмо с требованием возбудить уголовное дело в отношении финаниста. Однако в скором времени Браудер принял подданство Великобритании и стал недосягаемым для росийской фемиды.

Чайка считает, что именно Браудер является заказчиком разоблачительного расследования Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального, в котором приводятся сведения о незаконном бизнесе сыновей генпрокурора Артема и Игоря.