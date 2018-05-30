«Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая

Компания «Саратовские авиалинии» объявила о приостановке продажи билетов и отмене всех рейсов с 30 мая, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Данное решение связано с тем, что авиакомпания до сих пор не получила от Росавиации информацию о снятии ограничения срока действия эксплуатанта.

Информацию о своем закрытии перевозчик опроверг. По словам представителей «Саратовских авиалиний», соответствующего извещения от Росавиации не поступало. Компания попросила представителей СМИ не делать выводов на основе слухов и верить официальной информации, размещенной на сайте авиаперевозчика.

Ранее генеральный директор «Саратовских авиалиний» Михаил Герасименко заявил, что от судьбы авиаперевозчика зависит будущее единственного в Саратовской области аэропорта. По его словам, у предприятия, если его закроют, не будет средств для обслуживания аэропорта.

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«Компания объединяет в себе аэропорт и авиаперевозчика, весь персонал аэропорта работает в «Саратовских авиалиниях», вся инфраструктура – автомобили, топливно-заправочный комплекс и т.д. – принадлежат авиаперевозчику», – сказал Герасименко.

Проблемы у «Саратовских авиалиний» начались в феврале 2018 года, когда в Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-148. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек. Среди пассажиров лайнера, летевшего в Орск, были три петербуржца и два жителя Ленобласти.

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