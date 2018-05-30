Смольный нашел три места для размещения огромного колеса обозрения

В Смольном рассматривают три локации в центре Петербурга для размещения нового колеса обозрения высотой 170 метров и стоимостью около 9,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ». В настоящий момент выбор делается между Английской, Петровской и Университетской набережными.

Однако действующее законодательство запрещает строить высотные объекты в центре Северной столицы. Разрешенная высота новых объектов составляет 40 метров. В связи с этими ограничения комитет по инвестициям готовит обосновывающая часть проекта с 3D-эскизами, которые будут переданы в Совет по сохранению культурного наследия Петербурга.

Проект колеса обозрения представили на Петербургском международном форуме в 2017 году. На участке размером 3,2 га, помимо колеса обозрения, планируют построить торговый комплекс, гостиницу и креативное пространство.

Читайте также:

В Петербурге планируют построить огромное колесо обозрения



Ранее Смольный провел голосование среди петербуржцев по поводу возможного размещения колеса обозрения. Большинство горожан посчитали, что объект нужно разместить либо в парке 300-летия Петербурга, либо на намывных территориях Васильевского острова.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.