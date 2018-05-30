В Петербурге 30 мая будет тепло и ветрено

В среду, 30 мая, в Северной столице будет тепло и сухо, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу. Столбик термометра днем покажет до +22 градусов тепла.

«Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 гр., днем +20...+22 градусов», – рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо повышаться. Восход солнца был в 03:52, закат будет в 22:01.

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