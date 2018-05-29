Картина дня: главный тренер для «Зенита», ремонт Колпинского парка и скандал с Яхтенным мостом

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало назначение Сергея Семака на пост главного тренера футбольного клуба «Зенит». Быстрее всех в Петербурге об этом написали «78.ru» (17:25), «Санкт-Петербург.ру» (17:30), «MR7» (17:35).

Семак подписал контракт с сине-бело-голубыми на два года с возможностью продления еще на год. Подробности условий работы пока не раскрываются. Сергей Богданович сменил на тренерском мостике итальянского наставника Роберто Манчини, который в середине мая текущего года возглавил национальную команду Италии.

Для фанатов «Зенита» Семак не будет чужим человеком. Он выступал за сине-бело-голубых с 2013 года, а затем на протяжении нескольких лет работал в тренерском штабе клуба. На протяжении последних двух лет Семак руководил футбольным клубом «Уфа».

Второй обсуждаемой новостью, по данным «Монитора», стал предстоящий ремонт Колпинского парка. Среди петербургской прессы оперативнее всех событие осветили «Стройпульс»(13:20), «Деловой Петербург» (13:35), «ЗакС.ру» (13:42).

Смольный планирует отремонтировать Колпинский парк к 2020 году за 156 млн рублей. На первом этапе ремонта подрядчику предстоит разобраться с самой запущенной южной частью парка площадью 14 га. Рабочие уберут мертвые и засохшие деревья, вылечат больные, высадят 500 молодых саженцев и свыше 2 тыс. кустарников, обустроят поля для спортивных игр, отремонтируют газоны, оборудуют участок для проведения концертов, проложат велодорожки.

Третьей темой дня, по версии «Монитора», стал скандал с Яхтенным мостом. Быстрее всех информацию до читателей донесли «MR7» (13:10), «78.ru» (13:17), АБН (13:20).

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поручил «Мостотресту» и «Дирекции транспортного строительства» усилить контроль за Яхтенным мостом. Такое поручение чиновник дал после того, как горожане рассказали ему о появлении на переправе легковых машин без знаков специального транспорта. Автомобили пересекли мост от Приморской части до Крестовского острова, мешая движению пешеходов. Теперь подведомственные Албину организации должны провести инвентаризацию ключей от заградительных механизмов, препятствующих попаданию автомобилей на Яхтенную переправу.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Санкт-Петербург.ру».