Колпинский парк отремонтируют за 156 млн рублей

Смольный планирует отремонтировать Колпинский парк к 2020 году за 156 млн рублей, сообщили в комитете по благоустройству. На первом этапе ремонта подрядчику предстоит разобраться с самой запущенной южной частью парка площадью 14 га.

Рабочие уберут мертвые и засохшие деревья, вылечат больные, высадят 500 молодых саженцев и свыше 2 тыс. кустарников, обустроят поля для спортивных игр, отремонтируют газоны, оборудуют участок для проведения концертов, проложат велодорожки.

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Благоустраивать Полежаевский парк начнут не раньше 2019 года



Всего в городе на Неве на данном этапе ремонтируют три зеленых зоны – Муринский парк, усадьбу Орловых-Денисовых и Летний сад в Кронштадте. Готовится благоустройство Полежаевского парка и Ивановского карьера, началось возведение экологического парка на Камышовой улице и парка Героев-Пожарных на Софийской улице.