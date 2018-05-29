Петербургских кондукторов обучили английскому языку в преддверии ЧМ-2018

Петербургских кондукторов обучили базовому курсу английского языка, сообщает «Мойка 78». Обучение проходили кондукторы каждого парка, в Горэлектротрансе научиться азам иностранного языка решили 75 сотрудников.

«Это преимущественно те работники, которые сами хотели получить новые навыки, обучаемые, способные воспринимать объем новой информации, склонные к изучению иностранных языков. Также при формировании учебных групп особое внимание уделялось кондукторам, которые ранее уже изучали английский язык», – рассказали в Горэлектротрансе.

Базовый английский кондукторам преподавали без отрыва от производства. Курсы длились месяц, смены на линии чередовались с занятиями. Теперь около 70 кондукторов, работающих на «футбольных» маршрутах, смогут легко сориентировать гостей Чемпионата мира по футболу.

Кондукторов научили навыкам общения с гостями города: объяснять, как оплачивать проезд, рассказывать, как проходит маршрут, около каких достопримечательностей можно выйти на более удобной остановке.

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ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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