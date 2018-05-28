Копию легендарного корабля «Полтава» спустили на воду в Петербурге

Копию первого парусного линейнего 54-пушечнего корабля Балтийского флота «Полтава» спустили на воду в Петербурге, сообщает пресс-служба Смольного. Реплика знаменитого судна станет центром музейного комплекса, посвященного морской истории России.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, глава «Газпрома» Алексей Миллер и минтрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий, который провел чин освящения воссозданного судна.

Затем о борт «Полтавы» разбили бутылку шампанского, а воспитанники воспитанники Морского кадетского корпуса и Академии парусного спорта запустили воздушные шары.

«Утром по Неве прошел ботик Петра Первого, сейчас мы спускаем на воду исторический корабль. Это символично, потому что Петербург и флот – два главных детища императора Петра Первого – неотделимы друг от друга», – сказал Полтавченко.

Идея воссоздания «Полтавы» появилась в 2012 году. После изучения архивных материалов и чертежей XVIII века для этого проекта на севере города в районе Лахты построили верфь. В 2014 году на ней заложили парусник. В проекте участвовали Центральный военно-морской музей и Центральный военно-морской архив.

Читайте также:

На юге Петербурга откроют музей самолетов с настоящим дирижаблем



На полностью воссозданный корабль первые экскурсионные группы смогут попасть уже в середине июня 2018 года. Еще год потребуется на достройку судна – нужно установить мачты и паруса, уложить на дно чугунный и стальной балласт.

Оригинальная «Полтава» строилась во время Северной войны со Швецией и была спущена на воду 15 июня 1712 года со стапеля петербургского адмиралтейства. Судно получило свое название в честь победы нашей армии над шведами в битве под Полтавой.

Ранее стало известно, что в России для нужд Военно-Морского флота построят парусник для курсантов, способный выходить не только в море, но и океан. При возведении судна будут использованы традиции и опыт парусного судостроения. Точные сроки постройки парусника пока не уточняются.

«Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.