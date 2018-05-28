Для курсантов ВМФ построят парусник, способный выходить в океан

В России для нужд Военно-Морского флота построят парусник для курсантов, способный выходить не только в море, но и океан. Об этом рассказал главком ВМФ Владимир Королев после церемонии спуска на воду точной копии корабля «Полтава».
«В программе до 2050 года строительство этого парусника заложено. Этот корабль будет способен выходить, помимо морской зоны, еще и в океанскую с целью практики курсантов», – сказал Королев.
Он добавил, что в при возведении судна будут использованы традиции и опыт парусного судостроения. Точные сроки постройки парусника пока не уточняются.
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