Для курсантов ВМФ построят парусник, способный выходить в океан

В России для нужд Военно-Морского флота построят парусник для курсантов, способный выходить не только в море, но и океан. Об этом рассказал главком ВМФ Владимир Королев после церемонии спуска на воду точной копии корабля «Полтава».

после церемонии спуска на воду реплики корабля "Полтава" в Санкт-Петербурге.



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«В программе до 2050 года строительство этого парусника заложено. Этот корабль будет способен выходить, помимо морской зоны, еще и в океанскую с целью практики курсантов», – сказал Королев.

Он добавил, что в при возведении судна будут использованы традиции и опыт парусного судостроения. Точные сроки постройки парусника пока не уточняются.

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