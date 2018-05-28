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Жилой дом с видом на Новодевичье кладбище возведут на Черниговской улице

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Всего на площади 7 га разместят шесть домов, два детских садика и паркинг на 400 машин.

Напротив Новодевичьего кладбища, на территории бывшего Хладокомбината №1 на Черниговской улице возведут новый жилой комплекс. По данным портала «Недвижимость и строительство Петербурга», шесть домов разместят на площади в 7 га.

Один из домов будет пятиэтажным, три – восьмиэтажными, еще два похвастают переменной высотой (от 8 до 12 этажей, – прим. ред.). Вместе с ними у Новодевичьего кладбища появятся паркинг почти на 400 машин и два детских сада, которые смогут принять 200 малышей.

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Сейчас на территории ведутся подготовительные работы. Жилой комплекс будет возведен на земельном участке компании «НБК-Строительство». В 2016 году общество с ограниченной ответственностью выкупило землю у банка «Санкт-Петербург» за 1 млрд рублей.

Ранее стало известно, что на территории аэропорта Пулково построят многофункциональный комплекс «Аэрополис». На него потратят 11,3 млрд рублей. Проект даст Северной столице новые рабочие места и будет способствовать росту грузооборота.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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