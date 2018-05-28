В Петербурге 28 мая будет солнечно и безветренно

В понедельник, 28 мая, в городе на Неве в установится теплая и солнечная погода, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу. Столбик термометра днем покажет до +23 градусов тепла.

На протяжении дня ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Скорость переменного ветра составит от 2 до 5 м/с. Атмосферное давление повышенное и существенно меняться не будет. Восход солнца был в 03:55, закат будет в 21:57.

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