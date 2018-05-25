Два съезда на развязке КАД с дорогой на Стрельну перекроют из-за ремонта

С 21:00 28 мая до 06:00 29 мая для проведения дорожных работ закроют два съезда с КАД в направлении Стрельны и деревни Пески, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Незадолго до начала ремонта дорожники установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию.

«Информация о полном перекрытии съездов №3 и 7 будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД», – отмечают дорожники.

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