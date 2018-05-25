В Петербурге зажгут Ростральные колонны в честь Дня города

В честь Дня города в ночь с 26 на 27 мая с 00:00 до 01:30 и 27 мая с 09:30 до 11:00 в городе на Неве зажгут факелы на Ростральных колоннах, сообщает пресс-служба ГРО «ПетербургГаз». Накануне специалисты организации проверили оборудование и произвели пробный розжиг.

Ростральные колонны – один из главных символов Северной столицы. Факелы горят несколько раз в году, в честь городских и всероссийских праздников и по особо важным случаям. В 2011 году была произведена реставрация памятников архитектуры, реконструировано газовое оборудование колонн.

Ранее стало известно, что в День города с 26 на 27 мая петербургское метро будет работать без перерыва. Праздничная программа мероприятий стартует в городе на Неве в субботу. В 21:00 в самом сердце Петербурга пройдет знаменитая «Классика на Дворцовой». В 23:30 программу продолжит свето-музыкальное шоу «Поющие мосты».

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На следующий день горожане и гости города смогут увидеть «Цирковое шествие» и «Парад барабанщиков», самостоятельно принять участие в велопараде. Завершится День города праздничным салютом в 23:00.

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