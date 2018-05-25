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Большой Велопарад на День города перекроет движение в Петербурге

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© Фото: vk.com/maycycling

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Протяженность маршрута велопарада в этом году составит 16 километров.

В воскресенье, 27 мая, в Петербурге на День города пройдет ежегодный Большой Велопарад, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Вместе с тысячами горожан и гостей города по улицам Северной столицы проедут представители Смольного.

Формирование колонн начнется в 10:00 на пересечении Литейного проспекта и улицы Жуковского. В это время у здания БКЗ «Октябрьский» для участников мероприятия будет организована развлекательная программа. Протяженность маршрута в этом году составит 16 км.

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В связи с мероприятием с 09:00 до 12:00 будет перекрыто движение транспорта по Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до улицы Некрасова и по улице Жуковского. С 11:30 до 15:00 по Приморскому проспекту от Яхтенной до Туристской улицы, с 11:00 до 13:00 поэтапно по ходу движения колонны участников велопарада.

Движение колонны стартует с Лиговского проспекта в направлении от улицы Жуковского к площади Восстания, затем переместится на Невский проспект и через Дворцовый мост направится в Кадетской линии. Далее маршрут проследует по набережной Макарова, набережной реки Смоленки, Уральской улице, мосту Бетанкура, Крестовскому острову. Завершится пробег на Приморском проспекте.

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Праздник в Северной Венеции: как Петербург отметит День города

Ранее стало известно, что в ночь на 27 мая петербургское метро будет работать без перерыва. Горожане смогут воспользоваться всеми станциями метро. Празднование Дня города начнется в субботу, 26 мая. В 21:00 в городе на Неве начнется знаменитая «Классика на Дворцовой». В 23:30 программу продолжит свето-музыкальное шоу «Поющие мосты».

На следующий день горожане и гости города смогут увидеть «Цирковое шествие» и «Парад барабанщиков». Завершится праздник красочным салютом, который прогремит у стен Петропавловской крепости в 23:00.

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