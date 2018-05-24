Горсуд: «Магистраль северной столицы» виновата в шуме от ЗСД на Канонерском острове

В четверг, 24 мая, Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Роспотребнадзора привлечь ООО «Магистраль северной столицы» («МСС», – прим. ред.) к административной ответственности за превышение уровня шума на территории жилой застройки Канонерского острова при эксплуатации Западного скоростного диаметра.

Об этом сообщил лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. По словам активиста, «МСС» по-прежнему оказывается отвечать за нарушения санитарных норм, утверждая, что нарушений нет. Ответственной за шум на Канонерке компания считает ООО «Оператор скоростных магистралей – Север».

Ранее, в феврале текущего года, Кировский районный суд признал ЗСД источником чрезмерного шума на Канонерском острове, однако ООО «МСС» не согласилось с данным решением, подчеркивая, что не может отвечать за нарушение санитарных норм при эксплуатации трассы. Теперь же застройщик будет обязан выплатить штраф и устранить все нарушения.

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В январе, незадолго до решения Кировского районного суда, на участке ЗСД, проходящем над Канонерским островом, начали устанавливать антишумовые экраны, которые должны защитить близлежащие дома и детский сад от резких звуков.

Решение об их установке было принято осенью 2017 года, когда остров посетил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Жители пожаловались ему на шум от трассы. Шумозащитные экраны пообещали установить до 15 декабря, однако позднее сроки сдачи были перенесены на первый квартал 2018 года.

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