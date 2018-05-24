В Петербурге ограничат движение транспорта на День города

В Петербурге ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятий, приуроченных 315-летию Северной столицы.

С 22:30 26 мая до 01:00 27 мая из-за культурно-массового мероприятия «Поющие мосты» будет прекращено движение машин по Дворцовому мосту. С 13:00 26 мая до 02:00 27 мая на Адмиралтейской набережной напротив дома 2 будет закрыта крайняя правая полоса движения со стороны набережной.

В связи с проведением «Бала национальностей» движение автомобилей по Биржевой площади по направлению движения от Дворцового в сторону Биржевого моста будет ограничено с 10:00 до 17:30 26 мая, с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00 27 мая.

27 мая с 12:00 до 18:00 по Биржевой площади и с 12:00 до 12:40 по Невскому проспекту от площади Островского до Адмиралтейского проспекта, Дворцовому проезду, Дворцовому мосту будет прекращено движение машин.

27 мая с 13:00 до 16:00 в связи с проведением социально-значимых проектов «Альтернатива» движение транспортных средств по Невскому проспекту от площади Островского до набережной канала Грибоедова будет прекращено.

С 20:00 26 мая до 22:00 27 мая аналогичные меры будут предприняты для западного проезда по площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова и с 09:00 до 16:00 27 мая на площади Островского.

Цирковой парад прекратит движение сразу на нескольких улицах Северной столицы. Так 27 мая с 11:30 до 12:10 прекратится движение по площади и мосту Белинского, с 12:00 до 12:35 – по четной стороне набережной реки Фонтанки от улицы Белинского до Невского проспекта, с 12:35 до 13:00 по Невскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, с 13:00 до 13:25 по Садовой улице от Невского проспекта до Инженерной улицы, с 13:20 до 13:40 по Инженерной улице от Садовой улицы до площади Белинского.

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В связи с проведением торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру I «Медный всадник» 27 мая с 08:30 до 11:00 движение машин по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади будет прекращено.

С 08:00 до 23:59 26 мая в рамках проведения Петербургского международного экономического форума и гала-концерта «Классика на Дворцовой» аналогичный запрет коснется автомобилей, следующих по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, Певческому проезду, набережной реки Мойки от Певческого проезда до Невского проспекта.

Из-за фестиваля мороженого с 06:00 26 мая до 3:00 27 мая запретят проезд по площади Островского, переулку Крылова и улице Зодчего Росси. С 09:00 25 мая до 06:00 26 мая будет введен запрет парковки транспортных средств по площади Островского и переулку Крылова.

С 00:00 по 16:00 26 мая в связи с проведением международного парада ретро-транспорта движение машин по Морской набережной от Мичманской улицы до Прибалтийской площади будет прекращено.

С 10:00 25 мая до 16:00 26 мая запретят парковку по Морской набережной от Мичманской улицы до Прибалтийской площади, по проезду Прибалтийской площади вдоль дома 15 от улицы Кораблестроителей до Морской набережной.

Ранее стало известно, что в ночь 27 мая петербургское метро будет работать без перерыва. Пассажиры смогут воспользоваться всеми станциями метро, кроме четырех. Вестибюли станций «Площадь Александра Невского 2», «Технологический институт 1», «Достоевская» и «Спасская» будут закрыты.

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