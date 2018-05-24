В День города петербургское метро будет работать без перерыва

В связи с празднованием Дня города петербургское метро в ночь с 26 на 27 мая будет работать без перерыва, сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Пассажиры смогут воспользоваться всеми станциями метро, кроме четырех. Вестибюли станций «Площадь Александра Невского 2», «Технологический институт 1», «Достоевская» и «Спасская» будут закрыты.

С 02:00 до 04:30 в подземке будут продавать только жетоны, приобрести проездные билеты на основе БСК и активировать интернет-платежи пассажиры не смогут. Попополнить карту «Подорожник» можно будет при помощи автоматов.

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В воскресенье, 27 мая, Северная столица с размахом отметит свое 315-летие. Праздничная программа рассчитана на несколько дней. В субботу, 26 мая, в 21:00 в городе на Неве пройдет заменитая «Классика на Дворцовой». В 23:30 программу продолжит свето-музыкальное шоу «Поющие мосты».

На следующий день горожане и гости города смогут увидеть «Цирковое шествие» и «Парад барабанщиков». Завершится День города праздничным салютом в 23:00.

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