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В День города петербургское метро будет работать без перерыва

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

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Пассажиры смогут воспользоваться всеми станциями метро, кроме четырех.

В связи с празднованием Дня города петербургское метро в ночь с 26 на 27 мая будет работать без перерыва, сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Пассажиры смогут воспользоваться всеми станциями метро, кроме четырех. Вестибюли станций «Площадь Александра Невского 2», «Технологический институт 1», «Достоевская» и «Спасская» будут закрыты.

С 02:00 до 04:30 в подземке будут продавать только жетоны, приобрести проездные билеты на основе БСК и активировать интернет-платежи пассажиры не смогут. Попополнить карту «Подорожник» можно будет при помощи автоматов.

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На следующий день горожане и гости города смогут увидеть «Цирковое шествие» и «Парад барабанщиков». Завершится День города праздничным салютом в 23:00.

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