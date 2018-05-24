На улице Рубинштейна уничтожили летние террасы в преддверии ЧМ-2018

На улице Рубинштейна за последние несколько дней в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) снесли летние террасы кафе «Хочу харчо», «Чайникофф», «Евразия», «Большая кухня», «Квартирка», «Жасмин», «Makaron», «Юнга» и «Tres Amigos».

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В комитете по контролю за имуществом подчеркнули, что за «самовольное размещение объектов благоустройства», согласно статье 16 закона Петербурга об административных правонарушениях, юридические лица наказываются штрафом в размере от 15 до 100 тыс. рублей.

Все вышеперечисленные кафе, по словам сотрудников ЦПЭИГИ, не смогли подтвердить, что имеют право занимать территорию на улице. Однако после сноса конструкций на улице Рубинштейна лучше не стало. Местные жители рассказывают, что на освободившихся местах образовались ямы, которые городские власти не спешат заделывать.

«Спасибо властям за наведение порядка на самой ресторанной улице. Теперь на месте уличных кафе зияют приятные глазу дыры. Гости Чемпионата мира по достоинству оценят заботу. Особенно в дождливую погоду», – написал в своем Facebook ресторатор Александр Затуливетров.

«Самое интересное, что все снесенные веранды как раз и не мешали, так как располагались на самых широких участках пешеходной зоны. А когда дают разрешение на веранду, например, около дома 24, неужели не знают, что для пешеходов остается сантиметров 40-50, неужели это разрешено нормативами?» – написала «ВКонтакте» местная жительница Екатерина Овсепян.

Далеко не всем местным жителям нравятся летние террасы. По их мнению, рестораторы незаконно отрезают куски тротуара исключительно в погоде за выгодой. Потому решение Смольного о сносе летних веранд некоторые жильцы восприняли исключительно позитивно.

«Ну просто «плач Ярославны». Ой, бедные мы, несчастные! Никто нас не любит, не холит, не лелеет. Не дают нам денег побольше заработать, отчекрыжив для себя кусочек тротуара пешеходного», – написал в группе «Жители улицы Рубинштейна, Петербург» Алексей Иванов.

«Нужно заметить, что это были не летние кафе. Это стационарные пристройки, которые работали и зимой по «летнему разрешению» на пять месяцев», – написала в той же группе Ольга Устян.

Фото: Facebook / Александр Затуливетров

Рубинштейна – далеко не первая улица в этом сезоне, где начали сносить незаконные веранды. Были уничтожены летние террасы суши-бара «Две Палочки» на Итальянской улице и Ziscafe на набережной канала Грибоедова. Сотрудники ЦПЭИГИ подчеркивают, что им пришлось самим производить снос веранд, так как владельцы кафе, не заключившие договоры с городом, проигнорировали требования ведомства.

Согласно данным комитета имущественных отношений, под летние террасы в городе на Неве отведены 600 мест. Процедура оформления подобных разрешений непростая, процесс может затянуться до полугода. Поэтому ситуация с нелегальными террасами во многом складывается из-за бюрократии.

По словам председателя Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексея Третьякова, для многих заведений веранды – это вопрос выживания, так как из-за антитабачного закона кафе и рестораны потеряли много клиентов. На летних террасах же, согласно закону, курение не запрещается.

По мнению депутата ЗакСа Алексея Ковалева, властям, горожанам и ресторанам нужно найти компромисс в этой области. Он считает, что нужно проводить по каждому месту размещения кафе общественные слушания. На данный момент Смольный выдает разрешения на установку террасы без учета мнения жителей и депутатов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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